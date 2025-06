Maurizio Scanavino, AD della Juventus, ha parlato così del Mondiale per Club ai microfoni di DAZN. Torneo importante? Sì, assolutamente, è una competizione molto importante, alla quale partecipano i migliori club al mondo, noi siamo orgogliosi di farne parte. Ci sono state anche delle belle partite, abbiamo visto delle sorprese, è un po' la stessa dinamica che si vede nel mondiale per nazioni. Noi ci teniamo veramente tanto e daremo il massimo per arrivare fino in fondo".