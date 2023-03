Stop per il capitano giallorosso. José Mourinho dovrà rinunciare a Lorenzo Pellegrini, vittima ieri sera di un duro scontro di gioco nel match con la Real Sociedad in Europa League. La visita a cui si è sottoposto il centrocampista ha escluso fratture o lesioni, ma la ferita al capo è profonda e si sono resi necessari ben 30 punti di sutura. Salta il Sassuolo ed è in dubbio per il ritorno con la Real Sociedad secondo quanto riferito da SkySport24.