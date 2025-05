Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai 2, soffermandosi sulla vittoria Scudetto avvenuta venerdì scorso dopo il successo contro il Cagliari. Il momento decisivo per lo Scudetto? "Ce ne sono stati tanti. La partita con l'Inter in casa, però, ci ha fatto capire che potevamo lottare per qualcosa di importante".