Il Como conquista la prima edizione della Como Cup con una prestazione autoritaria, battendo l’Ajax per 3-0 nella finale disputata allo Stadio Sinigaglia. Una serata perfetta per la squadra di Cesc Fabregas, che archivia il torneo estivo con una vittoria convincente e tanti segnali positivi in vista dell’inizio della stagione.

I gol portano le firme di Nico Paz, Baturina e Douvikas, ma il premio di MVP della serata è andato a Jayden Addai, uno dei nuovi volti più brillanti del mercato lariano. L’esterno ha messo in difficoltà la difesa olandese per tutta la gara con dribbling continui, accelerazioni fulminanti e giocate da applausi, confermando di essere una delle sorprese più entusiasmanti della preparazione estiva.

Ottimo impatto anche per Jesus Rodriguez, al debutto con la maglia biancoblù e subito protagonista con un assist perfetto per il gol del 2-0 firmato da Baturina. Una prestazione matura, la sua, che ha completato la serata da incorniciare per Fabregas e il suo gruppo. Ora la squadra volerà a Marbella per proseguire la preparazione in vista della Serie A. Il Como esce dal torneo con entusiasmo, certezze crescenti e la sensazione che la stagione alle porte possa riservare spettacolo e ambizione, guidata da un gruppo ricco di talento e qualità.