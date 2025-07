"Devo dire che abbiamo avuto degli scambi con il management ed è stato molto importante, certamente ho parlato anche con i compagni. Ovviamente c’era un grande interesse anche per me nel venire alla Juventus perché è un grande club", ha detto Jonathan David come primissima dichiarazione in conferenza stampa di presentazione alla piazza bianconera durante la quale ha citato un ex Inter come idolo.

Qual era il tuo idolo quando hai iniziato a giocare? Un attaccante invece che ti piace oggi?

"Quando ero piccolo, avevo parecchi modelli come Drogba ed Eto'o molto diversi tra loro, però mi piacevano molto i loro stili di gioco. Adesso ce ne sono anche molto bravi.”.

Credi che la Juve possa tornare al vertice in poco tempo?

"Secondo me ogni anno, ogni stagione, può essere quella buona. Certamente il campionato è molto difficile ma bisogna avere l’ambizione di arrivare fino in fondo".