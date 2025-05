Walter Sabatini parla oggi attraverso un'intervista a Tuttosport e nel rispondere a una domanda su Roberto De Zerbi non manca di fare i complimenti a Simone Inzaghi per il suo lavoro. "Roberto - dice - è maniacale nell’organizzazione del gioco. Un po’ come Simone Inzaghi".

"Anche lui è straordinario, gli auguro tutto il bene del mondo - prosegue parlando del tecnico interista - . Prima di andare all’Inter è stato molto sottovalutato. Non capirò mai il perché...".