Nel corso di Viva El Futbol andato in onda ieri sera al fischio finale di Barcellona-Inter, l’ex calciatore Daniele Adani analizza così il 3-3 del Montjuic: “Pensate che dopo una partita del genere, dove per onesta bisogna ammettere che c’è stata una differenza abissale, l’Inter a Barcellona non è mai stata sotto nemmeno per un secondo. La differenza resta abissale, va detto.

La grandezza assoluta a volte ti dà lezioni di calcio e mostra tutti i tuoi difetti, annullando quasi tutti i tuoi pregi. Dico quasi perché l’Inter aveva una chance importante, i calci piazzati, e li ha sfruttati dopo il capolavoro di Thuram. E quindi alla fine l’Inter in casa del Barcellona non è mai andata sotto”.

Adani spiega poi cosa salva della prova dell’Inter: “Una fase tra il 65’ e l’80’ dove l’Inter ha fatto qualche ripartenza, alla fine poi Inzaghi ha proprio detto 5-4-1. L’Inter due anni fa era in finale e il Barcellona no, va dato peso a questo. Dumfries? Non fatevi ingannare dai due gol, in campo aperto non l’ho visto tanto. È stata una partita davvero a senso unico, ma siamo il merito all’Inter di non essere mai stata sotto e di essere tornata con un pari. Mi gelo a sentire che in Italia hanno preso in giro Yamal per i capelli e gli occhiali, è il migliore del mondo…”, ha concluso.