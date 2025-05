Denzel Dumfries è stato eletto ieri MVP della sfida tra Barcellona e Inter. Sensazionale la prova dell'olandese, autore di un assist e due gol. Come riportato da Opta, si tratta del primo giocatore nerazzurro a segnare due reti in una semifinale di Champions League.

Non soltanto: era infatti da quindici anni, dalla doppietta di Milito in finale di Champions League del 2010, che un giocatore nerazzurro non segnava due reti in una partita ad eliminazione diretta del torneo.