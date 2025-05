Pagelle ottime quelle della Gazzetta dello Sport per gli interisti, anche se non mancano tre bocciati.

Il migliore è Dumfries (8,5): "Leggi Yamal: mezzo voto in meno perché è l’andata. Praterie davanti, le trova subito e vola via: un assist a Thuram, poi la sforbiciata che qui, stadio olimpico, ci sta benissimo, infine il colpo di testa. Gara totale".

Bravissimo anche Sommer (7,5): "Non è mica abituato a tutto questo traffico in area. Ne fa tante e tutte giuste: devia sulla traversa una perla di Yamal, respinge su Dani Olmo, ottimo su Raphinha, sfortunato sul 3-3".

Il 7 è per Bastoni, Mkhitaryan e, ovviamente, Thuram: "Tacco d’oro, trenta secondi per urlare la sua gioia e farsi una risata della difesa del Barça. Ha tanto campo e se lo prende spesso. Il ko di Lautaro lo tiene in partita più del previsto".

Risveglio Taremi (6,5): "Finalmente, un ingresso di sostanza. Sbaglia la prima giocata e pensi: ci risiamo. E invece cuce le uscite, si piazza dietro Thuram e diventa un buon riferimento per i suoi compagni".

6,5 anche per Acerbi, Barella e Carlos Augusto; sufficienti Bisseck e Frattesi. Senza voto Zielinski e Darmian.

I bocciati sono Lautaro (5,5), Calhanoglu (5,5) e Dimarco (5): "Un incubo, non una partita. Vede la luce solo sull’angolo ben calciato per lo 0-2. Ma non ferma mai Yamal, neppure una volta. Per carità, il compito è difficile, ma dà l’impressione ci concedere troppi metri".

Inzaghi (7): "Rieccola, la sua Inter. È stata la partita che immaginava, forse avrebbe sperato maggior qualità nelle uscite. Cambi al momento giusto, bravo anche a scegliere di giocare con una punta in meno nel finale".