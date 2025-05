Giovanni Di Lorenzo pronto a sollevare al cielo il secondo trofeo di campione d'Italia da quando è capitano del Napoli. Parlando ai microfoni di Radio CRC, l'esterno di Antonio Conte assicura: "Ci crediamo, faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Sappiamo di dover dare tutto, è un punto cui non pensavamo neppure di arrivare. Sappiamo che sarà difficile, ma è nelle nostre mani e cercheremo di dare il massimo in queste quattro partite per vedere dove arriveremo. Dobbiamo fare un ultimo passo e siamo pronti a lottare fino alla fine".

Di Lorenzo ha anche parlato del tecnico salentino, decisivo per la sua permanenza a Napoli dopo i rumors estivi: "Con lui ho un rapporto basato sulla sincerità - ha proseguito Di Lorenzo -. Dei retroscena sul suo arrivo a Napoli? Ero all’Europeo, si leggeva del nome del mister ed ho subito pensavo che fosse l’allenatore e la persona giusta per noi. A distanza di 10 mesi posso confermarlo. Dalle prime telefonate, mi ha subito trasmesso fiducia e stima e mi ha detto che aveva bisogno di me per ripartire per riportare il Napoli a competere. Anche io avevo bisogno di lui, la squadra aveva bisogno di lui. Il mister ci ha portati a un livello importante in poco tempo".