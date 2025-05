Dopo la scadenza dei termini per partecipare all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) 'San Siro', comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza e la chiusura del bando pubblico, sono cominciate le azioni legali. "Giusto non partecipare a un bando che prevede la demolizione di San Siro. E non credo la partita sia finita..." ha avvertito il noto promoter Claudio Trotta.

"Domani verrà depositato un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale da parte del Comitato Sì Meazza. E settimana prossima ci sarà un altro ricorso al TAR che impugnerà il bando appena concluso e la delibera che lo ha approvato" fa sapere il TG3.

