Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex centrocampista nerazzurro Esteban Cambiasso analizza così il 3-3 dell'Inter contro il Barcellona: "Per i nerazzurri il 3-3 è un risultato migliore di uno 0-0, dà mentalità e consapevolezza - ha esordito -

Non penso ci sia rammarico per l'allenatore, il risultato va bene, bisogna essere contenti per come è arrivato questo pari. L'unica cosa per cui Inzaghi sarà davvero preoccupato è il discorso di Lautaro dopo l'infortunio", ha concluso.

