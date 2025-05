Partita spettacolare a Barcellona tra i padroni di casa e l'Inter: finale 3-3 per l'andata della semifinale di Champions League. La Gazzetta dello Sport oggi riserva una "vagonata" di complimenti ai nerazzurri.

"La squadra depressa da tre sconfitte senza gol, data per morta, si è trasfigurata con un capolavoro etico, prima che tecnico, raschiando dall’anima tutto ciò che era rimasto - si legge -. Vero, il Barcellona ha creato e concluso molto di più (9 tiri a 3), ha regalato bellezza, ma c’è una bellezza anche nella resistenza e nella sofferenza, nell’empatia di squadra. E, comunque, l’Inter è andata avanti 2-0 (Thuram, Dumfries), raggiunta, ha allungato ancora con l’olandese e, sul 3-3, solo un minuscolo fuorigioco ha negato a Mkhitaryan un glorioso 4-3. Due protagonisti su tutti: Dumfries e Yamal".

"L’Inter chiude con una sola punta (5-4-1), ha tolto gli stremati Thuram e Dumfries, soffre, ma porta a casa un meritatissimo pareggio che non garantisce nulla, ma ha trasfigurato la squadra delle tre sconfitte. Ora l’Inter ha un altro cuore e un altro spirito. Chi ha preso impegni per il 6 maggio, ripulisca l’agenda. Come si fa a perdersi il remake di questo film?", si domanda la rosea.