Sono ridotte al lumicino le possibilità di recupero di Lautaro Martinez per Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì prossimo, a San Siro: il Toro, che ieri si è fermato al termine del primo tempo del Montjuïc per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, sosterrà gli esami domani per capire l'entità dell'infortunio.

Lo staff medico nerazzurro, invece, coltiva qualche speranza di rimettere Benjamin Pavard a disposizione di Simone Inzaghi: i progressi del francese, ai box per la distorsione alla caviglia rimediata con la Roma domenica scorsa, saranno valutati giorno per giorno. Lo riporta Sky Sport.

