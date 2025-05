C'era anche Steven Zhang davanti al televisore come milioni di altri spettatori per assistere allo spettacolo offerta da Barcellona e Inter, che ieri si sono spartiti le posta in palio mandando in scena un 3-3 pirotecnico nella semifinale d'andata di Champions League. Tra i tanti gesti tecnici del match, l'ex presidente nerazzurro ha scelto il primo in ordine cronologico, il colpo di tacco alla Hernan Crespo con cui Marcus Thuram ha aperto le marcature dopo una manciata di secondi: "Bellissimo", ha scritto su Instagram Zhang.

