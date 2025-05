Non è ancora finita la stagione della categoria Primavera Femminile, che ieri ha eletto la Juve come squadra campione d'Italia dopo la finale vinta a spese dell'Inter. Il Consiglio Federale, su proposta della Divisione Serie A Femminile Professionistica, infatti, ha ratificato l'istituzione di una nuova competizione, la Coppa Italia Primavera, che si giocherà in un formato sperimentale da domenica 11 maggio a domenica 8 giugno.

Alla competizione, con adesione facoltativa e riservata alle 12 squadre che in questa stagione hanno militato nel campionato Primavera 1, parteciperanno otto club, con una graduatoria formata in base alla classifica della regular season del campionato appena concluso: Juventus (1), Inter (2), Roma (3), Sassuolo (4), Fiorentina (5), Parma (6), Sampdoria (7), Hellas Verona (8).

Le otto partecipanti saranno suddivise in due gironi da quattro (in ciascun girone ci saranno due squadre dalla posizione 1 alla posizione 4 della graduatoria e due dalla posizione 5 alla posizione 8), con le prime due classificate di ogni raggruppamento che accederanno alle semifinali in gara unica da disputarsi in casa della meglio piazzata. E si giocherà in gara unica anche la finale di domenica 8 giugno, in una sede che verrà definita nei prossimi giorni.

Il sorteggio della fase a gironi è in programma venerdì 2 maggio alle ore 12 presso la sede della FIGC.

Coppa Italia Femminile Primavera - Le date

Fase a gironi: 11, 18, 25 maggio

Semifinali: domenica 1° giugno

Finale: domenica 8 giugno (sede da definire).