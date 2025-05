Denzel Dumfries ha scelto il modo migliore per ripresentarsi tra i titolari dopo il lungo infortunio: due gol e un assist al Barcellona nella semifinale d'andata di Champions League. Una gara dalla quale è uscito come MVP: "La qualificazione è aperta - le parole dell'olandese a UEFA.com -. Sono orgoglioso della squadra perché venivamo da una settimana difficile, nella quale avevamo perse tre partite di fila. Siamo ripartiti bene, giocando con il cuore e per la maglia. Ora guardiamo avanti con questo spirito".

L'ex PSV, poi, passa all'analisi del match che si è concluso sul 3-3: "Siamo una squadra forte, siamo partiti subito bene con un gol di grande qualità da parte di Marcus (Thuram, mdr). Questo è lo spirito che serve".