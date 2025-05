L'ex portiere Emiliano Viviano analizza così a TV Play il match terminato 3-3 ieri tra Barcellona e Inter: "Se ci fosse stato Donnarumma in porta per l'Inter, sarebbe finita 3-1 per i nerazzurri. Era una battuta dai, anche se sul terzo gol se ne può parlare.

Sul Barcellona dico: ma come cazzo difendono? Se ci fossero stati Thuram e Lautaro Martinez nel pieno della loro forma, la partita sarebbe potuta finire 6-6. Come riescono a trovare un riferimento? Loro a parte risalire forte e stringersi, non prendono mai né la marcatura, né la posizione. E' tutto legato al fatto che loro vogliono tenere la palla per l'80% e quindi se ne fregassero del resto", ha concluso.