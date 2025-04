Premiato come 'miglior dirigente' a Coverciano, Giovanni Manna ha parlato così, ai cronisti, del percorso stagionale del Napoli, che dopo 34 giornate di campionato si trova da solo in vetta alla classifica dopo aver superato l'Inter: "Essere primi a quattro turni dalla fine, soprattutto pensando da dove siamo partiti, è veramente qualcosa di importante. Si fa fatica a dirlo... Il lavoro della squadra e del mister è stato incredibile; se riusciremo ad arrivare in fondo, il merito sarà il loro", le parole del direttore sportivo degli azzurri riportate da Sky Sport.