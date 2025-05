Anche Yann Sommer, come i suoi compagni di squadra, si trova a commentare la partita giocata contro il Barcellona una volta arrivati al triplice fischio. "Dobbiamo rivedere le azioni in cui hanno segnato e cercare un modo per uscire dalla loro pressione. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema nella costruzione e non avevamo tante opzioni tra le linee. Abbiamo fatto meglio nel secondo", dice ai microfoni di Dazn.