Direttamente dal prato del Montjuïc, l'ex portiere nerazzurro Julio Cesar ha commenta così, per Amazon Prime Video, il 3-3 dell'Inter a Barcellona: "Se soffri dietro, giochi con questo modello tattico... penso che l'Inter abbia studiato bene. Inzaghi ha preparato bene la partita. L'Inter ha fatto un buon lavoro ma con un retrogusto amaro: quando vinci 2-0 e poi pareggi... segni due gol al Barcellona fuori casa, penso che potesse fare un po' meglio".

Un commento sul possibile errore di Sommer sul 3-3: "Penso che lui sia partito col braccio un pochino in ritardo, questo quanto ho visto da fuori. Quello che ho pensato è che lui non abbia visto partire la palla, ma sul terzo gol poteva fare un pochettino meglio, mettere più veloce il braccio, però non so se abbia visto partire il tiro. È rimasto con il braccio un po' in ritardo".

