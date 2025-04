In tribuna allo stadio olimpico di Montjuic c'era anche Lilian Thuram, padre di Marcus, che da buon ex giocatore blaugrana non ha voluto perdere l'occasione di assistere dal vivo a una partita così importante, con il figlio al rientro dopo l'assenza per infortunio.

E dopo la partita, l'ex difensore è sceso in campo ed è andato ad abbracciare Tikus, dopo aver scambiato qualche parola con lui.