"Non c'era mio papà in tribuna". Comincia con una battuta scherzosa l'intervista con Amazon Prime Video di Marcus Thuram dopo Barcellona-Inter 3-3.

"Non ha esultato al mio gol? E' un padre difficile, vuole sempre di più da me. Era felice, ma non più di questo visto che la partita era appena iniziata", ha aggiunto il francese col sorriso stampato sulle labbra.

Come giudichi il risultato finale?

"Partita aperta, ce la siamo giocata alla grande contro la squadra migliore al mondo al momento. C'è ancora una partita a San Siro da giocare: è tutto aperto".

Cosa ti ha detto Inzaghi per convincerti a giocare dopo l'infortunio?

"Mi ha parlato da grande allenatore e da ex giocatore, sono cose che rimangono tra noi. Nessun giocatore è al 100% in questo momento della stagione, ma queste gare vanno giocate perché dobbiamo dare tutto per la maglia"

Yamal is 'for boys', Denzel is 'for men'?

"No, Yamal è anche 'for men'. E' un grandisismo giocatore, mi ha impressionato per tutta la partita".