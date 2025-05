Paolo Condò analizza per il Corriere della Sera la partita tra Barcellona e Inter giocata ieri sera al Montjuic. "Due settimane fa contro il Bayern Monaco, l'Inter vedeva da vicino il famoso triplete. Due settimane dopo è scesa in campo al Montjuic per salvare la stagione. In tanti abbiamo convenuto che una stagione che ti porta a lottare per tre traguardi a fine aprile non può certo essere negativa. Ma restarsene a mani vuote sarebbe una delusione".

"E allora l'Inter - dice ancora Condò - ha fermato l'emorragia nel torneo più importante e difficile contro il Barcellona del meraviglioso Lamine Yamal. Due gol splendidi in 20' dei due giocatori che tanto erano mancati, Dumfries e Thuram. Il cedimento e la rimonta del Barcellona. E poi una ripresa in cui l'Inter è tornata avanti, si è fatta riprendere e ha sfiorato più volte il quarto gol, certo più dei catalani. A San Siro si replica, la contesa è apertissima. Ne parleremo, ma è certo che l'Inter non si è fatta prendere a schiaffi e si è aperta la strada lottando verso la luce ed era la risposta che aspettavamo"