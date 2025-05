Barcellona-Inter, semifinale d'andata di Champions League andata in onda in chiaro sul NOVE ieri sera, ha fatto registrare il ,iglior risultato di sempre sui canali Warner Bros. Discovery. In prima serata, lo spettacolare 3-3 del Montjuïc è stata seguito complessivamente da 5,6 milioni di spettatori con il 27,5% di share sul pubblico totale e un picco di 6,2 milioni di spettatori (6.227.000 amr) con il 32% di share sui minuti finali di gioco.