Tre giocatori su undici del Team of the Week della Champions League sono dell'Inter. La UEFA, valutando le prestazioni dei singoli, ha scelto la miglior formazione delle due semifinali d'andata (Arsenal-PSG 0-1 e Barcellona-Inter 3-3): i nerazzurri che si sono guadagnati un posto nell'ipotetico 4-3-3 sono Francesco Acerbi, Nicolò Barella e ovviamente Denzel Dumfries, autore di una magica doppietta nella notte dello Stadio Olimpico Lluis Company. Assente, invece, Marcus Thuram, grande protagonista del match con il colpo di tacco che ha sbloccato la gara.

La formazione è completata da tre giocatori del Barcellona (Pedri, Rapinha e la stellina Lamine Yamal), tre del PSG (c'è anche l'italiano Donnarumma) e uno dell'Arsenal.

Introducing your Team of the Week! @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/44jm0E9pm4