Pochi casi da moviola in Barcellona-Inter, andata della semifinale di Champions League in terra catalana terminata col punteggio di 3-3.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come non ci sia alcun fallo quando, al 6', Calhanoglu e De Jong entrano in collisione in area nerazzurra: contatto lievissimo e responsabilità di entrambi, niente rigore come chiesto dal centrocampista di casa.

All’8’, Olmo striscia i tacchetti sulla tibia di Thuram: manca il giallo, imprudente. Al 9’, Yamal giù in area: vero che Bastoni, cercando la spalla, tocca il volto di Lamine, ma non c’è fuga del blaugrana ed è tutto lieve. Rischio basso. Regolari tutti i gol in una prima frazione con zero ammoniti- Ok il giallo a Calhanoglu. Al 30’, 3-4 annullato: Mkhytarian è fuorigioco di mezzo piede.

La rosea dimentica il mani clamoroso di Martinez che ferma Barella lanciato verso Szczesny.