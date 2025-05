Thierry Henry rende merito all'Inter per la prova offerta ieri a Barcellona e sottolinea la propria contrarietà rispetto alla nuova regola sui gol in trasferta. "Come puoi segnare tre gol in trasferta e non avere un vantaggio? Per me i gol in trasferta erano importantissimi - dice a Cbs Sports Golazo - Non pensavo che l'Inter potesse giocare così, visto come avevano giocato di recente. Va dato loro grande credito per come hanno giocato. Onestamente non me l'aspettavo".

"Non è normale giocare così a 17 anni. Non parlo di quel che fa quando ha il pallone, la consapevolezza, la calma, come vede il gioco. Come difende, come mette pressione. Ha giocato 100 partite alla sua età. Davvero non so dire a cosa stiamo assistendo, ma gioca come un ossesso, tecnicamente non è umano"