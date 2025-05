Buonissimi voti del Corriere dello Sport ai nerazzurri dopo il pari di Barcellona. Un solo bocciato: Taremi.

S. Inzaghi (all.) 7,5 Tornare con un pareggio da Barcellona è comunque un’impresa, nonostante le rimonte incassate.

Sommer 7,5 Sposta di poco e manda sulla traversa una conclusione di Yamal. Para su Olmo.

Bisseck 6,5 Parte bene, poi qualche lettura sbagliata. Sul 2-2 non solo è troppo distante da Raphinha, ma è pure messo malissimo col corpo. Ripresa di grande applicazione, con diverse preziose uscite.

Acerbi 6,5 Si fa notare davanti, con il ponte per Dumfries. Dietro, invece, patisce i movimenti di Ferran Torres, poi riemerge.

A. Bastoni 7 Si occupa in particolare di Dani Olmo, aumentando i giri dopo l’intervallo.

Dumfries 8 Addenta la gara con una fuga sulla destra, per poi offrire un assist d’oro a Thuram. Imprendibile sui corner, si inventa una doppietta da attaccante puro. Affetta ripetutamente la difesa catalana. Quanto era mancato…

Darmian (36’ st) sv Si cala nel clima di battaglia.

Barella 7,5 E’ l’anima dell’avvio vibrante nerazzurro. Corre, rincorre e carica i compagni, senza mai fermarsi. Anzi, cresce ancora nel secondo tempo.

Calhanoglu 6 Dai suoi piedi dovrebbero scattare le ripartenze e i cambi di gioco, che non sempre sono puntuali. Compensa parzialmente con l’angolo del terzo gol.

Frattesi (26’ st) 6,5 Aggressività a servizio della squadra.

Mkhitaryan 7,5 Vero che si fa saltare da Yamal sul suo gol, ma quante volte l’aveva fermato prima e anche dopo, aiutando Dimarco? Mezza scarpa in fuorigioco gli toglie il 4-3.

Dimarco 6 Soffre le pene dell’inferno con Yamal. Potrebbe prendersi la rivincita, ma spreca.

Carlos Augusto (10’ st) 6,5 Copre e riparte più di Dimarco.

Thuram 7 Pronti, via e ammutolisce i tifosi blaugrana con un colpo di tacco geniale. Tiene in apprensione la difesa del Barça.

Zielinski (36’ st) sv

L. Martinez 6 La sua corsa è subito pesante, ancora prima del guaio alla coscia sinistra che lo toglie dalla gara.

Taremi (1’ st) 5,5 Impalpabile come sempre.