Avevano tremato per qualche minuto i tifosi del Barcellona vedendo Lamine Yamal fermarsi nel riscaldamento per un problema all'inguine. Ma alla fine l'astro del calcio spagnolo è regolarmente in campo e lo spettacolo ne giova alquanto: tutte le giocate del Barça passano dai suoi piedi fatati, ma di fronte i catalani si ritrovano un'Inter arcigna e di personalità, che addirittura mette la gara sui binari a lei ideali con i gol di Marcus Thuram e Denzel Dumfries, recuperi più che mai cruciali per i nerazzurri. Ma che poi soffre gli arrembaggi dei padroni di casa, incassa i gol di Yamal e di Ferran Torres, trova quando nessuno se lo aspetta il 3-2 ancora con Dumfries ma non fa in tempo ad esultare che Raphinha, con la complicità di Yann Sommer, trova il 3-3 praticamente al pronti via. Ma lì l'Inter non si scompone, tiene a bada gli avversari e anzi segna pure il 4-3 con Henrikh Mkhitaryan negato da un fuorigioco risibile. Finisce quindi così un match alquanto frizzante, che lascia ogni porta aperta per il ritorno a San Siro. E premia un'Inter scesa in campo con grande coraggio, anche se deve tremare per lo stop di Lautaro Martinez uscito a fine primo tempo.

IL TABELLINO

BARCELLONA-INTER 3-3

MARCATORI: 1' Thuram (I), 21', 64' Dumfries (I), 24' Yamal (B), 38' Ferran Torres (B), 65' Sommer (B, aut.)

BARCELLONA: 25 Szczesny; 23 Koundé (42' 24 Eric Garcia), 2 Cubarsí (83' 15 Christensen), 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín (46' 4 Araujo); 21 De Jong, 8 Pedri (83' 6 Gavi); 19 Yamal, 20 Dani Olmo (68' 16 Fermin Lopez), 11 Raphinha; 7 Ferran Torres.

In panchina: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 10 Fati, 14 Torre, 18 Pau Victor, 32 Fort.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (81' 36 Darmian), 23 Barella, 20 Calhanoglu (70' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (55' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (81' 7 Zielinski), 10 Lautaro Martinez (46' 99 Taremi).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 21 Asllani, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Turpin (FRA). Assistenti: Danos - Pages. Quarto ufficiale: Letexier. VAR: Brisard. Assistente VAR: Delajod.

Note

Ammoniti: Calhanoglu (I), Cubarsi (B)

Corner: 7-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

93' - FIschia Turpin, rien ne va plus a Montjuic! Una partita esaltante e di grande sofferenza vale all'Inter un pareggio per 3-3 che tiene tutto apertissimo per il ritorno.

92' - Cross di Fermin Lopez troppo lungo, palla che termina sul fondo.

91' - Raphinha prova un altro missile dalla distanza, Sommer alza la palla in corner.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

89' - Giocata d'esterno di Yamal, Darmian in scivolata manda in fallo laterale.

87' - Carlos Augusto prova a lanciarsi in avanti ma finisce col regalare rimessa al Barça. Sul ribaltamento, Yamal prova un cross che in realtà è un tiro che sembra andare fuori ma finisce sulla traversa.

84' - Cantano i 2.700 tifosi interisti giunti a Barcellona, che coprono nettamente gli incitamenti dei culé.

83' - Esaurisce le sostituzioni Flick: Christensen rileva Cubarsì, Gavi va in campo al posto di Pedri.

82' - Barella intercetta un bel pallone, poi mette in mezzo senza trovare Frattesi.

81' - Dumfries ha esaurito la benzina, dentro Darmian. Zielinski prende il posto di Thuram.

80' - Numero di Yamal che poi prova il lancio in avanti intercettato da Bisseck.

78' - Calcia Raphinha, Sommer controlla in due tempi.

77' - Barella atterra Yamal al limite dell'area, punizione pericolosa per il Barcellona.

76' - Altro affondo di Dumfries, che però ha la palla sul sinistro e allora alleggerisce per Taremi il cui tiro è ribattuto, poi Barella spara alto.

75' - Mkhitaryan insacca sul cross di Dumfries, ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco. Il VAR conferma

72' - Gran palla di Mkhitaryan per Thuram che si invola in area poi calcia, ma Cubarsì è prodigioso nel recupero e chiude la strada.

71' - Cambio per l'Inter: Frattesi prende il posto di Calhanoglu.

70' - Primo giallo anche per il Barcellona rifilato a Cubarsì, che ferma fallosamente Thuram.

70' - Fermin raccoglie un pallone mal gestito da Thuram, si divincola tra tre difensori poi calcia debolmente servendo Sommer.

68' - Flick tenta la carta Fermin Lopez, fuori Dani Olmo.

65' - Immediato pareggio del Barcellona con Raphinha! Schema da corner, velo di Yamal e bolide del brasiliano dalla distanza che colpisce la schiena di Sommer dopo aver colpito la traversa.

IL GOL DI DUMFRIES: Corner di Calhanoglu, Szczesny esce un po' a vuoto, Bisseck non arriva ma l'olandese è pronto a ribadire in porta, complice anche un tocco di Dani Olmo. Nel momento di apnea, i nerazzurri trovano la rete.

64' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSS!!!

62' - Aruajo devia un tiro di Dumfries in area, sarà corner nonostante le proteste dell'olandese che reclama un fallo di mano.

61' - Plateali proteste di Barella per un tocco di mani, Turpin non è d'accordo con lui sbagliando. Sprecato un inserimento promettente.

59' - Cross d'esterno di Yamal, Barella spazza in acrobazia. Poi Calhanoglu atterra Pedri e viene ammonito.

57' - Mkhitaryan mette il piede e smorza il tiro di Yamal, Sommer blocca.

55' - Esce anche Dimarco, rilevato da Carlos Augusto.

55' - Mkhitaryan atterra in maniera spiccia Pedri, punizione barça sulla quale lo stesso Pedri prova un tiro strano al volo che finisce lontanissimo dai pali.

53' - Cubarsi chiude bene la strada a Thuram e riattiva l'azione Barça.

50' - Dimarco si divora il 3-2! Lancio di Bisseck da destra non perfetto ma palla che arriva all'esterno che controlla ma calcia male.

49' - Yamal prova il lancio per Raphinha, pallone troppo forte che termina fuori.

48' - Lancio troppo lungo per Pedri, pallone che si perde sul fondo.

------

22.04 - Calcio d'inizio del secondo tempo per il Barcellona: PARTITI!

22.04 - Per Lautaro è risentimento ai flessori della coscia sinistra, in campo va Taremi. Nel Barcellona Araujo prende il posto di Gerard Martin.

21.59 - Taremi, Carlos Augusto e Darmian hanno iniziato il loro riscaldamento, l'iraniano entrerà al posto di Lautaro Martinez.

HALFTIME REPORT - L'Inter decide di cambiare subito un copione che sembrava scritto, aprendo le danze con il lampo di Marcus Thuram dopo nemmeno un minuto di gioco. Non contenti, i nerazzurri si inventano anche il gol del 2-0 con la splendida rovesciata di Denzel Dumfries. Ma dopo il secondo gol, Lamine Yamal, che ha rischiato di non far parte del match per un piccolo problema accusato nel riscaldamento, prende le redini dell'incontro e innesca il monologo Barça che porta al 2-2 firmato prima dall'astro blaugrana poi da Ferran Torres, coi nerazzurri che non escono più dalla loro metà campo. Ma la notizia peggiore per Simone Inzaghi è il problema che con ogni probabilità costringerà Lautaro Martinez a lasciare il campo nella ripresa.

-----

45' + 2' - Turpin fischia la fine del primo tempo: Barcellona e Inter a riposo sul 2-2 dopo un bel primo tempo.

45' + 2' - Fallo su Yamal un po' dubbio, Turpin però non pare avere dubbi.

45' + 1' - Iniziano i due minuti di recupero. Lautaro è praticamente fermo e zoppica vistosamente.

44' - Il Barça mette palla fuori per consentire i soccorsi a Lautaro, che si mette le mani in volto ma poi chiede di rimanere in campo.

43' - Cambio di fronte per Dimarco buttato via, rimessa per il Barcellona. Mentre Lautaro ha qualche problema...

42' - Kounde esce, al suo posto dentro Eric Garcia.

40' - Yamal riesce ad anticipare un passaggio di Bastoni, poi fa rimpallare il pallone su Dimarco. Nel frattempo, resta a terra Kounde...

38' - Pareggia il Barcellona! Ferran Torres! Lancio di Pedri per Raphinha che di testa appoggia per l'attaccante che arriva da dietro e da due passi infila Sommer. Difesa nerazzurra che qui ha peccato di passività.

36' - Palla persa dall'Inter recuperata da Yamal su Bastoni e ripartenza Barça con tiro di Olmo che Sommer devia in corner.

35' - Ancora Yamal semina il panico, Sommer respinge corto sul suo cross poi la difesa allontana.

33' - Cross di Yamal che non trova nessuno, Flick non nasconde il suo disappunto.

33' - Grande progessione di Barella, che per un attimo è tentato dalla conclusione dalla lunghissima distanza vedendo Szczesny fuori dai pali, poi ci ripensa agevolando il recupero di Kounde.

31' - Sommer chiama palla e in uscita controlla un cross di Pedri.

30' - Altro pallone in mezzo di Yamal, Sommer esce e anticipa Torres pronto a colpire.

30' - Conclusione di forza di Dani Olmo, tiro però centrale che Sommer blocca in due tempi.

26' - Yamal furia scatenata: mette a sedere Dimarco con una grande giocata sul fondo e calcia di potenza, Sommer toglie la palla dalla porta toccando quel tanto che basta per mandarla sulla traversa.

24' - Yamal riapre la partita con una giocata meravigliosa! L'asso del Barça trova il varco giusto tra tre difensori inventando un tiro a giro che lascia di stucco Sommer.

IL GOL DI DUMFRIES: Corner di Dimarco, torre di Acerbi sulla quale Dumfries si avventa inventandosi una spettacolare rovesciata che fulmina Szczesny. Confermando l'importanza dei recuperi dei due giocatori.

21' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZZZZZZZZZZZZZZEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLL DUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIEEEEEEEEEEESSSSSSSSSS!!

20' - Prova il blitz Dimarco, Inigo Martinez concede un corner.

19' - Ancora Ferran Torres vicino al gol. Respinta di testa di Bisseck da corner che finisce dritta alla punta blaugrana che calcia con l'esterno mandando fuori con Sommer immobile.

17' - Continua il possesso palla catalano, almeno fino a quando Koundé non riesce ad evitare che un pallone termini fuori

14' - Manata di Dumfries su Gerard, il terzino spagnolo fa un po' di teatro e Turpin abbocca assegnando fallo.

14' - Bisseck scivola consentendo un recupero a Raphinha, il cui cross è intercettato da Mkhitaryan.

12' - Brivido per Sommer! Yamal trova Torres che con molto spazio calcia senza trovare la porta ma di poco.

11' - Rischia Szczesny su un'uscita su Lautaro con la quale serve Mkhitaryan, il cui tiro tocca però Lautaro in fuorigioco.

9' - Fallo su Thuram sanzionato da Turpin, inferociti i tifosi per un presunto fallo in area di Bastoni su Yamal.

9' - Dumfries prova il tocco a superare Martin, che però non si fa beffare dall'olandese come avvenuto in occasione del gol.

7' - Raphinha prova un lancio sballato, controllato facilmente da Sommer.

6' - Calhanoglu arriva sul pallone insieme a De Jong, Turpin non ravvisa interventi fallosi.

4' - Barcellona che tenta subito una reazione, cross di Yamal per Torres controllato da Bisseck che manda via. Poi lo stesso tedesco chiude su Olmo.

IL GOL DI THURAM: Pronti via con Dumfries che prova un primo cross che viene respinto, poi la palla torna all'olandese lanciato da Barella. Assist rasoterra per Thuram che con un colpo di tacco magico sorprende Szczesny e porta subito avanti i nerazzurri. I due grandi recuperi subito colpiscono.

1' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMM!!

-----

21.01 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

21.00 - Anche a Montjuic si osserva un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco.

20.59 - De Jong e Lautaro davanti a Turpin per il sorteggio.

20.57 - Squadre che entrano in campo per il prepartita, Yamal è regolarmente coi compagni.

20.55 - Le ultime indicazioni danno Yamal della partita, anche se si attende l'ingresso in campo per capire.

20.54 - Squadre negli spogliatoi, tra poco il calcio d'inizio. Ansia tra i tifosi Barça per capire se Yamal ci sarà.

20.45 - Amazon Prime Video riferisce di un problemino muscolare per Yamal che, dopo un consulto con lo staff medico, ha imboccato la via degli spogliatoi prima dei compagni in campo per il warm up. Situazione da montitorare, intanto è stato pre-allertato Fermin Lopez.

-----

