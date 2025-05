Denzel Dumfries si presenta sorridente ai microfoni di CBS Sports Golazo dopo il pareggio per 3-3 di Barcellona-Inter. "Sono di ritorno da un infortunio. Ora mi sento bene e sono felice di essere tornato - dice -. Un peccato che i gol in trasferta non contino più? Non ci penso, in passato era così ma la cosa più importante è che giochiamo con lo stesso spirito la prossima settimana e tutto sarà possibile. I gol sui piazzati? Ci lavoriamo molto, sappiamo che siamo forti sui corner. Sapevamo che poteva essere un'occasione per noi e abbiamo segnato due reti. Siamo stati bravi".

"Mangio molto cibo dal Suriname, mia madre e la mia fidanzata sono ottime cuoche. Raccomando a tutti le verdure del Suriname e diventerete forti (ride, ndr). - aggiunge rispondendo a una domanda simpatica di Micah Richards da studio - Il nostro approccio alla gara? E' stata una settimana difficile, con tre sconfitte, sapevamo di dover lasciare tutto sul campo e dimostrare che siamo l'Inter. Lo abbiamo fatto molto bene, sono orgoglioso della squadra perché tornare così dopo tre ko non è facile. E' lo spirito che serve e siamo molto orgogliosi. Ora analizzeremo cosa abbiamo fatto, ma siamo forti in difesa e contropiede. Abbiamo il Verona e poi ci concentreremo sulla partita dopo. Sicuramente il Barcellona ha degli esterni con grande qualità individuale. Arrivano con tanti uomini in attacco, è difficile difendersi, ma così abbiamo più spazi per contrattare noi".

"Sì, mi chiamo così per Denzel Washington - ammette infine l'interista -. Se guardo lo show? Assolutamente e mi piace. Il mio preferito sei tu Micah ma ricorda cosa ti ha detto Marcus sulla giacca troppo stretta (ride, ndr)".