Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la Procura Federale una giornata di squalifica, da scontare subito in Inter-Verona di sabato sera, per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva, l’articolo 4 e l’articolo 25 comma 10, rispetto al caso dei rapporti con gli ultras.

I tesserati, che erano stati ascoltati nelle scorse settimane dal procuratore Giuseppe Chiné, hanno trovato in seguito un accordo pre-dibattimentale che ha evitato loro di arrivare a processo e portato così una sanzione dimezzata. Il primo pagherà una multa di 15mila euro, il secondo di 30mila; l’Inter, che resta parte lesa in questa vicenda, pagherà 70 mila euro per responsabilità oggettiva.

La posizione del vice presidente Javier Zanetti è la meno grave tra quelle finite sotto l'attenzione della procura FIGC, sulla base dell’inchiesta della Procura di Milano: la squalifica dell'argentino è stata tramutata in una multa da 14.500 euro.

Queste le sanzioni integrali:

⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 30.000 (trentamila/00) di ammenda Hakan CALHANOGLU,

⋅ 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato in corso ed € 15.000 (quindicimila/00) di ammenda Simone INZAGHI,

⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Claudio SALA,

⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Massimiliano SILVA,

⋅ € 14.500 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda Javier Adelmar ZANETTI,

⋅ 30 (trenta) giorni di inibizione ed € 13.000 (tredicimila/00) di ammenda Fabio PANSA,

⋅ € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda per la società F.C. INTERNAZIONALE MILANO,

⋅ € 30.000,00 (trentamila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.p.A;

