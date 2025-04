Alessandro Bastoni arriva ai microfoni di Prime Video per commentare questo incredibile pareggio tra Barcellona e Inter.

Com’è stata questa partita? Noi ci siamo divertiti ma era importante questo risultato.

“Anche noi ci siamo divertiti. Loro sono una squadra fortissima con giocatori incredibili, è sempre bello confrontarsi con squadre così; siamo in una semifinale di Champions. È stata una bella partita, con occasioni da una parte e dall’altra; ora dobbiamo riposare che abbiamo Verona e poi il ritorno, facciamo tutto con calma”.

Non era così scontato fare risultato qui, cosa vuoi dire?

“Penso che questa sia la mia 57esima partita, l’Inter ne ha fatte altrettante. Una settimana come quella passata può capitare, spiace per i tifosi ma abbiamo dimostrato che non molliamo mai e ci siamo fino alla fine”.

Su un’azione di Yamal sei rimasto a bocca aperta.

“Lamine è un giocatore incredibile, c’è da riconoscerlo. È uno degli esterni se non l’esterno più forte del momento, quando c’è da dire bravo ci sta”.

Cosa hai detto a Szczesny?

“Non si può dire… No, gli ho fatto i complimenti per la scelta che ha fatto. Ha cambiato idea scegliendo di restare in questo bellissimo sport".