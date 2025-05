Il futuro di Andrea Zanchetta potrebbe essere sulla panchina di una prima squadra e non più nel mondo del settore giovanile. L'attuale tecnico della Primavera dell'Inter sarebbe uno dei nomi annotati nella lista degli obiettivi del Novara, club che milita nel campionato di Serie C. A riportarlo sono i colleghi di Tuttoc.com che danno ormai per certa la separazione tra il club e Giacomo Gattuso.