Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'allenatore Fabio Capello analizza così il 3-3 dell'Inter in casa del Barcellona: "L'Inter ha fatto la partita, fisicamente sta bene rispetto alle ultime tre. Taremi ancora non mi convince. Nerazzurri comunque col fuoco dentro, convinti di poter andare in finale. Tutti i dubbi sono stati risolti.

Avendo capito il loro gioco, l'Inter può sfruttare i difetti del Barcellona. Qualcuno non è stato all'altezza, come Calhanoglu. Ma un risultato del genere ti dà certezze per il ritorno. Ma ci vorrà molta attenzione. Però l'Inter ha capito che può sfruttare i difetti difensivi del Barcellona. Dovrà solo stare un po' più attenta in difesa".