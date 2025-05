Battuta d'arresto per la Fiorentina che cade per 2-1 in casa del Betis nel match di andata di semifinale di Conference League. Risultato che però non decreta nulla e al contrario si mette in discesa nel finale in vista del ritorno. I toscani vanno in doppio svantaggio con le reti di Ezzalzouli nel primo tempo, a inizio gara, e con Antony al 64esimo. Al 73esimo Ranieri trova il 2-1 grazie all’assist di Gosens e lancia una scialuppa di salvataggio in vista del match del Franchi.

Vince 4-1 invece il Chelsea in casa del Djurgarden, dove Sancho e Madueke sottoscrivono il doppio vantaggio nel primo tempo, prima del double personale di Jackson. Al 68esimo Alemayehu Mulugeta trova il gol che accorcia le distanze e mette il tabellino sul 4-1.

Vittoria netta delle inglesi nei match d’andata delle semifinali di Europa League. Trionfo del Manchester United in casa dell'Athletic Bilbao, dove la squadra inglese si è imposta 3-0 grazie alle reti sottoscritte da Casemiero e Bruno Fernandes che prima dal dischetto, poi su assist di Ugarte, sottoscrive una doppietta personale. Debacle pesante per gli spagnoli che hanno peraltro giocato oltre settanta minuti in inferiorità numerica. Successo anche per il Tottenham che come i connazionali ha inflitto tre reti al Bodo Glimt, gol firmati da Johnson, Maddison e Solanke dal dischetto. Ma i norvegesi trovano lo score nel finale e riaprono le speranze per il match di ritorno da giocare all’Aspmyra Stadion di Bodø.