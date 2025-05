Jules Koundé salterà Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì sera a San Siro. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore francese in queste ore, all'indomani dell'infortunio accusato nel primo round del Montjuic, hanno evidenziato una lesione distale al bicipite femorale della coscia sinistra. "Il ritorno in squadra verrà deciso in base alla sua evoluzione", fa sapere il club catalano in una nota ufficiale.

Comunicat mèdic ❗



Les proves realitzades aquest matí han mostrat que el jugador del primer equip 𝐉𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐊𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞 té una lesió distal al bíceps femoral de la cuixa esquerra. El retorn a la dinàmica amb l'equip es decidirà en funció de la seva evolució. pic.twitter.com/ITEA6U811A — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 1, 2025