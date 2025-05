Con la sua rete su assist di Raphinha ha illuso il Barcellona della remuntada. Al termine della partita contro l'Inter, Ferran Torres parla così ai microfoni dei canali del club: "Alla fine, è chiaro che non aver perso è importante. Abbiamo gestito il pareggio, è stata una partita molto complicata ma ci giocheremo tutto e siamo fiduciosi di farcela. Abbiamo reagito molto bene, ma ad ogni modo non possiamo giocare così. Non siamo riusciti a costruire come avremmo dovuto in una finale di Champions League, ma il lato positivo è aver reagito molto bene. Siamo riusciti a rimontare lo 0-2, poi la partita si è equilibrata. Alla fine dei conti abbiamo creato il maggior numero di occasioni. Yamal? Lui è clamoroso, lo mostra sempre e quando è motivato come contro l'Inter sa essere decisivo. Il mio gol? Ne sono contento ma è importante che la squadra vinca. Non mi interessa chi segna, è importante che i tifosi ci continuino a sostenere, ad avere fiducia e a sapere che noi ci proveremo".