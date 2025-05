C'è l'Hellas Verona nella strada dell'Inter tra la semifinale d'andata di Champions League giocata ieri contro il Barcellona e quella di ritorno, in programma martedì prossimo a San Siro. Secondo La Gazzetta dello Sport è scontato un ampio turnover dopo l'intensa notte dello Stadio Olimpico Lluis Company, con riposo assicurato per acuni big che dovranno ricaricare le batterie in vista del secondo scontro contro i blaugrana.

Sabato sera contro i gialloblu dovrebbe rivedersi De Vrij (al posto di Acerbi) al centro della difesa a tre davanti a Sommer, con Bisseck e Carlos Augusto (riposa Bastoni) a completare il reparto. A destra torna Darmian con Zalewski sulla fascia opposta (riposo per Dumfries e Dimarco), mentre a centrocampo potrebbero spuntarla Frattesi (con Barella a tirare il fiato), Asllani (Calhanoglu è squalificato) e uno tra Mkhitaryan e Zielinski, rientrato da poco da un lungo infortunio. Davanti riposerà invece Thuram nonostante l'assenza dell'infortunato Lautaro, con Arnautovic e Correa a formare la coppia d'attacco.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!