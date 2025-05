Dopo il 3-3 tra Barcellona e Inter, Ivan Perisic, attualmente in forza al PSV Eindhoven, si è voluto complimentare su Instagram con tanta ironia con l'amico Denzel Dumfries, con il quale ha condiviso lo spogliatoio nerazzurro nella prima stagione di Simone Inzaghi a Milano: "Partita pazza. Non saresti stato così offensivo contro di me! Sono così orgoglioso di te, il lavoro ripaga sempre", associato a una serie di emoticon.