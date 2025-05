Massimo Crippa, vecchia gloria del Napoli, parla a Tuttosport della corsa scudetto tra i partenopei e l'Inter. "Sicuramente il calendario è favorevole al Napoli. Oltretutto i nerazzurri hanno la Champions come distrazione, che può costare punti ed energie preziose. Mentre ora i partenopei, al netto di qualche assenza pesante per infortunio, sono tornati in buona condizione. Ecco perché mi aspetto che i giocatori azzurri possano fare filotto e potenzialmente vincerle tutte".

"Chi sarà decisivo? Dico Lukaku - risponde Crippa - Non è quello straripante dei tempi dell’Inter, ma rimane un grandissimo. Il belga è stato determinante anche quest’anno ed è arrivato in doppia cifra di gol e di assist. Inoltre Romelu fa un lavoro incredibile per la squadra, un po’ oscuro ma preziosissimo. Per quello Conte l’ha voluto a tutti i costi".