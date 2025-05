Le pagelle di Tuttosport tendono a premiare la prova dei nerazzurri a Barcellona. A partire dal 6,5 a Sommer, che salva su Yamal e può poco sui primi due gol, mentre sul terzo è sfortunato. Sufficiente Bisseck, nonostante la distrazione sul 2-2 ed è 6 in pagella anche per Acerbi, anch'egli fuori posizione sul gol di Ferran Torres (ma firma l'assist dello 0-2). Sale a 6,5 Bastoni che fa densità in mezzo e spazza tutti i palloni.

A centrocampo 8,5 per Dumfries, sfonda finché ne ha: monumentale. Al suo posto Darmian da 6, così come Barella in mezzo al campo. Prende invece un 5,5 Calhanoglu, il più in ombra secondo il quotidiano. Sufficiente Frattesi dalla panchina, 6,5 invece a Mkhitaryan che aiuta Yamal contro Dimarco. Per l'esterno azzurro, invece, voto 5: ricorderà Yamal a lungo. Sufficienza per Carlos Augusto.

In attacco 7 a Thuram, un gol di tacco e quando può scatta. "Ng" per Zielinski al suo posto. Voto 5,5 a Lautaro che manca qualche sponda utile a ripartire, prima di arrendersi all'infortunio. Entra bene Taremi: 6, lo spirito è giusto. Sette in pagella a Inzaghi, meriti anche suoi se la squadra tiene botta fino alla fine.

Nel Barcellona 7 a Pedri e Ferran Torres, 9 a Yamal. Bene Turpin alla direzione di gara: 6,5.