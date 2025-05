La maledizione della Thu-La. Niente da fare: quest'anno i due hanno giocato insieme col contagocce. E per un Thuram che torna (e segna), c'è un Lautaro che si ferma sul più nello.

La Gazzetta: "Una volta recuperato (e con gol geniale) il francese, sono stati i muscoli dell’argentino a “tradire” Simone: non la notizia più rassicurante pensando al ritorno di San Siro. Del resto, per il Toro ieri era l’ottava di fila dall’inizio e aveva pure iniziato con coraggio e freschezza, poi quelle mani sul volto e le lacrime trattenute a malapena spezzavano il cuore. Martinez aveva pure provato a restare in campo cinque minuti di più, un po’ per tentare un estremo esercizio di resistenza e un po’ per non sprecare lo slot del cambio prima dell’intervallo. Alla fine, quando le squadre sono rientrate nella ripresa, il capitano non c’era e quanto arrivava dall’Inter faceva tremare: risentimento ai flessori della coscia sinistra. Verrà valutato già oggi".

Le parole di Inzaghi non fanno ben sperare in vista del ritorno a San Siro: "Speriamo di non perderlo, ma sarà difficilissimo". Almeno si sono visti segnali di risveglio da parte di Taremi.