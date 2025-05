"Stiamo bene, siamo cariche per questa ultima partita in casa. Vogliamo fare una bella partita per ringraziere i nostri tifosi, vogliamo portare a casa i tre punti". Sono le prime parole a Inter TV di Martina Tomaselli, centrocampista dell'Inter Women, a poche ore dall'ultimo appuntamento casalingo della Poule Scudetto che vedrà le nerazzurre sfidare la Fiorentina.

Quanta voglia c'è di chiudere al meglio contro Fiorentina e Juventus?

"C'è tantissima voglia di chiudere in bellezza per finire al meglio la grande stagione fatta. Abbiamo giocato contro squadre forti, sappiamo che possiamo fare bene".

C'è un momento che ha segnato una svolta?

"Secondo me no, siamo state sin dall'inizio un grandissimo gruppo. Poi ci sono i momenti belli e brutti, e proprio questi ultimi ci hanno potuto insegnare qualcosa. Dagli errori potevamo imparare e rialzarci più forti di prima".

In due incroci su tre ha vinto la Fiorentina. Può essere uno stimolo?

"Sicuramente è un grande stimolo, noi dobbiamo ripartrire dalla prestazione fatta in casa con loro. Ci hanno tolto qualcosa e può bruciare anche per il modo in cui l'hanno fatto, ma sabato ce la metteremo tutta per prenderci questi tre punti".