Chi schiererà Simone Inzaghi in attacco a fianco di Marcus Thuram nella semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona? Visto il forfait quasi certo di Lautaro Martinez, il giocatore designato per prenderne il posto sembra Medhi Taremi, vista anche la scelta fatta ieri, ma l'iraniano non convince per nulla Zvonimir Boban: "Se avesse dimostrato di essere migliore di Lautaro e Thuram, avrebbe giocato - le parole di Zorro a Sky Sport -. A 32 anni e passa non penso si aspettasse di fare il titolare all'Inter, in più ora è vuoto: non ha la forza, non gli riesce nulla di quanto gli riusciva prima. Mi è sempre piaciuto tantissimo durante la sua carriera: classe, giocate, invenzioni... Adesso in lui non vedo la voglia di dimostrare di valere, e questo mi dispiace".