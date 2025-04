Hansi Flick analizza in conferenza stampa il pareggio per 3-3 tra Barcellona e Inter nell'andata delle semifinali di Champions League.

Cosa dovrà cambiare il Barcellona al ritorno?

"Tutti hanno visto la nostra partita. Abbiamo giocato molto bene. Non siamo partiti bene, abbiamo preso due gol. Sappiamo che l'Inter è uno dei migliori team sui calci piazzati. Dobbiamo difendere meglio nel prossimo match".

Cosa ha detto ai suoi giocatori?

"Non ho niente da dire. Ci dormiamo su e ci parliamo domani. Come ho detto: vogliamo sempre segnare gol e siamo tornati in parità dopo lo 0-2. Lamine Yamal è stato fondamentale per noi".

Lamine ha avuto un problema nel riscaldamento e ha fatto questa partita.

"Tutti sanno che è un fantastico giocatore. Nei big match vedi la qualità di questi giocatori ed è bellissimo averlo con noi".

L'Inter sembra una squadra simile all'Atletico Madrid.

"Sono squadre differenti, ma l'Inter non sa solo difendere, sa anche segnare. E' una semifinale e ci sono le quattro migliori d'Europa. Per noi è importante giocare nello stesso modo, con la stessa fiducia, credendo in quel che facciamo. Abbiamo 90' e speriamo di poter arrivare in finale".

C'è da lavorare dopo i tre gol presi?

"Sicuramente. Sappiamo che l'Inter è forte sui piazzati. Quando hanno un'occasione la sfruttano. Ma possiamo vincere".

Di cosa è più orgoglioso di questa squadra?

"Non è facile giocare ogni tre giorni e allenare determinate cose. Abbiamo anche avuto l'infortunio di Koundé. Capita. Ma la squadra fa il suo meglio. E credo che la squadra abbia fatto molto bene. Vogliamo dominare gli avversari ma sappiamo anche che gli avversari sono forti, giocano assieme da anni. Sono anche veloci e sui piazzati sono eccezionali. Davvero una grande squadra".

Come si gestisce un talento come Yamal?

"E' speciale. Un genio. Durante la partita, vedendo i dettagli della partita, fa cose incredibile. Per me la cosa importante è che vada avanti così. Nei big match fa vedere chi è. Ed è quel che ci serve da lui e lo fa sempre. Si diverte e sono molto felice che giochi per noi".

Come stanno Balde e Lewandowski?

"Speriamo possano esserci al ritorno. Ma dobbiamo aspettare. Non possiamo fare cose stupide. Quando lo staff medico ci dice che possono giocare, giocheranno".