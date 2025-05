Intervenuto nel corso di Viva El Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha commentato così la semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter, terminata 3-3. L’ex attaccante non ha nascosto la sua ammirazione per il gioco espresso dai catalani: “Che partita, magnifica, meravigliosa. Per il peso della gara, è stata la più bella di tutta la Champions. Una sfida vera, intensa, di altissimo livello”.

Cassano si è poi soffermato sulla qualità del Barcellona: “Quando dico che il Barça è unico e non si è mai visto - e mai si rivedrà - è perché, pur non avendo fenomeni assoluti, riesce a non farti mai vedere il pallone. Sono straordinari nel palleggio, nel controllo del gioco. L’Inter ha ripartito tre volte in tutta la partita. I calci d’angolo? Lasciamo perdere, si sapeva che erano una delle poche armi a favore dei nerazzurri”.

E ancora: “Una squadra forte come l’Inter non può permettersi di fare una partita così. È stata una gara seria, sì, ma extra-extra difensiva. In Italia è la squadra più forte, ma non può presentarsi in Europa giocando in quel modo. Nella qualità mi ha deluso. “Il centrocampo dell’Inter è forte, ma è stato surclassato dal Barcellona per idee, qualità, ritmo. Alcuni elogi vanno ridimensionati. Bastoni e Barella sono ottimi giocatori, ma ieri si sono visti i loro limiti. Il Barça li ha messi a nudo”.

Poi ancora un attacco a Inzaghi: “Io il calcio meraviglioso dell’Inter l’ho visto in Italia, in Europa quasi mai. Questo va detto chiaramente. Si è vista la differenza di filosofia, di qualità, di idee. E se continuo a dire che Inzaghi non mi convince è perché in Europa gioca così: prudente, rinunciatario. In Italia poi magari fa tre gol all’Empoli o al Verona… L’Inter è stata messa sotto per tutta la partita. Il 3-3 non mi interessa, il dato vero è che ha subito 20 tiri in porta. E ha fatto male anche difensivamente. Questo va detto, senza nascondersi. Poi magari vanno pure in finale e sarò contento per il calcio italiano, ma l’analisi di oggi è un’altra. Si parla tanto di Inzaghi come di un genio, ma stasera lanciavano sempre la palla. Contro il Bayern Monaco, stessa storia: in 180 minuti l’Inter ha costruito pochissimo. Questo è un dato oggettivo”.