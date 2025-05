Gara cruciale sabato mattina per l'Inter Under 20: la formazione di Andrea Zanchetta è di scena al Tre Fontane di Roma in casa della squadra giallorossa di Gianluca Falsini, che sta dominando il campionato Primavera 1. Su un campo decisamente ostico, i nerazzurri cercheranno di blindare il secondo posto respingendo gli assalti di Sassuolo e Fiorentina.

La partita sarà diretta da Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, che sarà assistito da Michele Colavito di Bari e da Giovanni Celestino di Reggio Calabria.