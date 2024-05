L'inchiesta della Procura di Milano passaggio di proprietà del club rossonero dal fondo Elliott a RedBird che non sarebbe stato tale, a detta degli inquirenti, e con il Milan che sarebbe ancora nelle mani del fondo di Gordon Singer, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Ivan Gazidis, ex amministratore delegato del Milan e Giorgio Furlani, suo successore, ha avuto conseguenze pesanti per un membro del management rossonero.

La spinosa questione di Via Aldo Rossi è nata dalla diffusione di una bozza destinata a potenziali investitori arabi che sarebbe stata passata agli inquirenti, secondo un'indiscrezione del Corriere della Sera di un paio di settimane fa, da Aldo Savi, Financial & Administrative Director rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, per questo gesto Savi sarebbe stato licenziato in tronco.