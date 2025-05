Mentre Antonio Conte osserverà da lontano la serata europea dell'Inter, impegnata stasera contro il Barcellona, sperando che la squadra di Inzaghi sprechi quante più energie possibili in vista di questo rush finale di Serie A, dall'infermeria di Castelvolturno arrivano brutte notizie. Ancora uno stop per Stanislav Lobotka dopo la botta subita nel match dello scorso weekend in casa del Lecce dove il Napoli ha vinto 1-0. Il centrocampista ha svolto quest'oggi gli esami strumentali "che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra" come fa sapere il club partenopeo attraverso i canali ufficiali.

"Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo" si legge nel comunicato diramato dai campani che dovranno attendere qualche giorno per capire quali saranno con certezza i tempi di recupero.